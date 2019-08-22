Зірковий Руні зарядив супернику ліктем в щелепу та отримав пряму червону картку: відео

Нападник "ДС Юнайтед" Вейн Руні був вилучений з поля у рамках матчу МЛС проти "Нью-Йорк Ред Буллз".

Вейн Руні відіграв всього 23 хвилини за "ДС Юнайтед" в поєдинку американської ліги MLS проти "Нью-Йорк Ред Буллс" (1:2) через вилучення з поля.

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В середині першого тайму 33-річний англієць отримав пряму червону картку за удар ліктем в обличчя півзахисника нью-йоркців Крістіана Кассереса. За допомогою VAR рефері прийняв рішення видворити зірку футболу з поля.

До слова, це вже друга червона картка Руні в поточному сезоні (в 25 матчах Вейн забив 11 м'ячів і віддав шість результативних передач).

Wayne Rooney shown a straight red card in MLS



Still a Red Devil pic.twitter.com/V0fnixrt4c — Goal (@goal) 22 августа 2019 г.

Таким чином, "Нью-Йорк Ред Буллз" набрав 41 очко і піднявся на 4-е місце Східної конференції, обігнавши "ДС Юнайтед", який залишився 5-им з 39 пунктами.