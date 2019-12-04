Зірковий спортсмен з України, про якого не знають на батьківщині

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Спорт навиворіт / 24 канал

У свіжому випуску програми "Спорт навиворіт" – Ломаченко, Усик, Берінчик, Дерев'янченко – усіх цих спортсменів знає не лише Україна, але й світ. Але є й такі герої українського спорту, про яких ніхто на батьківщині не знає, тоді як за кордоном вони здобувають визнання.

Також у випуску:

У спорті буває різне. І інколи жага до перемоги набагато сильніша за правила. Про топ найгучніших порушень у спорті – дивіться у відео.

Відео програми "Спорт навиворіт" про порушення правил та відверте шахрайство у спорті:

 

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Автор: Петро Городиський
Теги: Новини України Спорт Бокс Спорт навиворіт Шахрайство
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