Зірковий український боксер хоче бій з чемпіоном WBO

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Олег Малиновський
Олег Малиновський / K2 Promotions

Український володар пояса WBO European Олег Малиновський (23-0, 7 КО) заявив, що хоче провести бій проти чемпіона світу за версією Організації Оскара Вальдеса (24-0, 19 КО).

Малиновський займає другу позицію в рейтингу WBO. Слова українця цитує BoxingScene.

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Бій проти Вальдеса? Запитайте у будь-якого боксера з топ-15 будь-якої організації і будь-якого дивізіону, чи хоче він битися з чемпіоном і він відповість, що так. Я просив свого промоутера домовитися про бій проти Вальдеса і в той день, коли він прийде і скаже, що поєдинок відбудеться я відразу ж побіжу в зал і почнуть готуватися до нього,
– заяивив Олег.

Малиновський повинен був вийти в ринг 22 грудня, але отримав травму ребер. У головному поєдинку того вечора боксу в Броварах Денис Беринчик (10-0, 7 КО) завоював пояс WBO International. Обидва боксери повернуться в ринг 20 квітня в Києві.

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Теги: Спорт Бокс
Джерело: 24 Канал
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