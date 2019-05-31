Зірковий український боксер має проблеми із об'єднанням поясів

Непереможний український боксер та чемпіон світу за версією WBA в найлегшій вазі Артем Далакян (18-0, 13 КО) поки не може домовитися з іншими чемпіонами світу.

Як відомо, 15 червня в Києві в КВЦ "Парковий" під відкрттим небом Далакян проведе обов'язковий захист титулу проти Саравута Таворнхама з Таїланду. Це буде вже третій захист титулу для Далакяна, і кожен з них він проводив у Києві.

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"Можна сказати, що ми найактивніші з чемпіонів, намагаємося з усіма домовитися, але поки не вдається. Ми постійно на зв'язку з промоутерами двох інших чемпіонів – британця Чарлі Едвардса і південноафриканця Моруті Мталане. Обидва не відмовляються від бою, але просять почекати, щоб провести захист поясів", – заявив менеджер бійця Дмитро Єлісєєв для iSport.

Третій чемпіон – японець Косеї Танака, але в Японії специфічна культура, вони не хочуть йти на зниження гонорару, і ми не хочемо, а по більшій сумі не вдається домовитися. Взагалі з ними дуже важко домовитися, у них немає зацікавленості. Активні переговори вели з промоутером Едварса, Едді Хірном, вони спостерігають за Артемом, хочуть бою, але трохи пізніше. Вважаю, що якби нам вдалося зачепитися хоча б за один пояс, тоді вже буде легше.

Артем уже має досвід захисту титулу чемпіона світу під відкритим небом. Квитки на вечір боксу 15 червня від Union Boxing Promotion вже в продажу. Ціна стартує від 100 гривень.

Артем Далакян останній бій провів 15-го грудня 2018 року. Він впевнено захистив свій титул у бою проти Грегоріо Леброна (21-4, 16 КО).

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