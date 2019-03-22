Зірковий український боксер оголосив про повернення на ринг в бою з володарем титулу IBO

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Віктор Постол
Віктор Постол / Фото з відкритих джерел

Український боксер Віктор Постол (30-2, 12 КО) проведе бій за можливість оскаржити звання офіційного претендента на пояс WBC в першій напівсередній вазі.

Про це повідомляє Elite Boxing Promotion.

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Колишній чемпіон WBC повернеться в ринг 27 квітня в США поєдинком проти третього номера рейтингу Ради француза Мохамеда Мімуна (21-2, 2 КО).

Переможець цього бою вийде на поєдинок за звання офіційного претендента на титул чемпіона світу за версією WBC, яким зараз володіє Хосе Карлос Рамірес (24-0, 16 КО).

Мімун провів на рингу 23 бої, 21 з яких виграв, в 2 боях зазнавав поразок. Він є чинним чемпіоном світу за версією IBO, володів титулом чемпіона Європи за версією EBU країн Європейського Союзу.

До слова, на даний момент Постол знаходиться в США, де проходить підготовку до поєдинку під керівництвом легендарного тренера Фредді Роача.

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Теги: Спорт Бокс
Джерело: 24 Канал
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