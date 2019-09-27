Зірковий боксер Берінчик потрапив в серйозну аварію з перевернутим авто: фото та відео

Володар пояса WBO International в легкій вазі Денис Берінчик потрапив в серйозну аварію, повертаючись додому з тренувального табору в Буковелі.

У мережі з'явилося відео, як боксер вибирається з авто, яке виявилось у кюветі.

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Сам боксер у власному Instagram заявив, що з ним все в порядку і поєдинок 5 жовтня відбудеться.

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Як відомо, 5 жовтня, в ТРЦ "Термінал" (Бровари) Денис Берінчик (11-0-0, 7 КО) захищатиме титул Інтернаціонального чемпіона за версією WBO у легкій вазі. Суперником Дениса буде представник Мексики Патріціо Лопез Морено (26-3-0, 19 КО).

В андеркарді боксерського шоу Олег Малиновський (24-0-0, 7 КО) зустрінеться у ринзі з ексчемпіоном Італії Вітторіо Паррінелло (11-3-0, 2 КО). Протистояти Дмитру Митрофанову (6-0-1, 4 КО) буде сербський боксер Новак Радулович (9-4-1, 4 КО).