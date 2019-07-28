Зірковий український боксер повернеться на ринг боєм проти росіянина

Український боксер другої найлегшої ваги Арнольд Хегай (15-0-1, 10 КО) повернеться на ринг 23 серпня.

В Оклахомі, США, українець зустрінеться росіянином Володимиром Тіхоновим (17-1, 10 КО). Це буде рейтинговий 8-раундовий бій, повідомляє WBN.

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Головною подією боксерського вечора стане поєдинок у другій середній вазі між росіянином Володимиром Шишкіним (8-0, 5 КО) і американцем Деандре Уейром (13-1-2, 8 КО).

Зазначимо, що Хегай займає 5 місце в рейтингу WBO і 7 позицію в рейтингу IBF.

Для українця Хегая це буде 16-й бій на професійному ринзі. До цього Арнольд виграв 14 поєдинків (10 нокаутом), один завершився нічиєю. У свою чергу росіянин Тіхонов провів 17 боїв, один з яких програв.

В останньому бою Арнольд Хегай переміг технічним нокаутом представника Танзанії Хайдарі Мчаньо (10-6-4, 4 КО) в російському Володимирі.