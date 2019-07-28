Зірковий український боксер повернеться на ринг боєм проти росіянина

94 Читать новость на русском
Арнольд Хегай
Арнольд Хегай / Фото з відкритих джерел

Український боксер другої найлегшої ваги Арнольд Хегай (15-0-1, 10 КО) повернеться на ринг 23 серпня.

В Оклахомі, США, українець зустрінеться росіянином Володимиром Тіхоновим (17-1, 10 КО). Це буде рейтинговий 8-раундовий бій, повідомляє WBN.

Читайте також: Непереможний український боксер у США битиметься проти росіянина

Головною подією боксерського вечора стане поєдинок у другій середній вазі між росіянином Володимиром Шишкіним (8-0, 5 КО) і американцем Деандре Уейром (13-1-2, 8 КО).

Зазначимо, що Хегай займає 5 місце в рейтингу WBO і 7 позицію в рейтингу IBF.

Для українця Хегая це буде 16-й бій на професійному ринзі. До цього Арнольд виграв 14 поєдинків (10 нокаутом), один завершився нічиєю. У свою чергу росіянин Тіхонов провів 17 боїв, один з яких програв.

В останньому бою Арнольд Хегай переміг технічним нокаутом представника Танзанії Хайдарі Мчаньо (10-6-4, 4 КО) в російському Володимирі.

 

 

blog_ava
У партії "Слуга народу" хочуть замінити державні адміністрації
сьогодні
5081
Теги: Спорт Бокс
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Динамо – Шахтар: онлайн матчу за Суперкубок України
сьогодні 22:08 Динамо – Шахтар: онлайн матчу за Суперкубок України
1352
Трансфери команд УПЛ: онлайн
27 липня 12:58 Трансфери команд УПЛ: онлайн
10417
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
25 липня 21:04 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
5581
Ферстаппен виграв гран-прі Німеччини, Феттель – другий, Хемілтон поза топ-10
сьогодні 18:58 Ферстаппен виграв гран-прі Німеччини, Феттель – другий, Хемілтон поза топ-10
135
Що ви знаєте про Суперкубок України? Тест від Спорт24
сьогодні 18:30 Що ви знаєте про Суперкубок України? Тест від Спорт24
1119
Новини
Більше новин
Залиште відгук