Зірковий український боксер Редкач зустрінеться з колишнім чемпіоном світу: дата бою

Український боксер Іван Редкач (23-4-1, 18 КО) проведе бій з колишнім чемпіоном світу в двох вагових категоріях Денні Гарсією (35-2, 21 KO).

Поєдинок запланований на 25 січня і відбудеться в Брукліні. Українець у своєму Twitter підтвердив проведення бою.

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Спочатку передбачалося, що 25 січня Гарсія зустрінеться з чемпіоном IBF і WBC в напівсередній вазі Ерролом Спенсом, але останній потрапив в серйозну аварію, і хоча він уникнув серйозних травм, терміни його повернення на ринг не називаються.

У Редкача був чорний відрізок у кар'єрі, який розпочався в червні 2015-го і протривав до грудня 2017-го. За цей час Іван переміг лише в двох боях із семи. Проте Редкач знайшов у собі сили повернутися. Він переміг за очками американця Браяна Джонса, а після того нокаутував інших двох представників США – Тайрона Гарріса і екс-чемпіона світу Девона Александра.