Зірковий український боксер розповів про своє ставлення до війни на сході України
Український чемпіон світу 2011 року Тарас Шелестюк, який виступає зараз на професійному рингу, розповів про своє ставлення до війни на сході України, і політичної ситуації в країні.
За словами спортсмена, він не виключає, що можливо якісь моменти, пов'язані з мовним питанням, в Україні виникали, однак це лише окремі випадки.
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Були моменти, коли ще працювали, тренувалися. Ти питаєш російською, тобі відповідають українською. Мені "кофе" не продавали. Просив "кофе", відповідали: "Це – кава". Ну, добре дайте каву.
Думаю, коли ті, хто говорить українською, приїжджали в Донбас, теж могли бути якісь історії. Але, щоб дуже сильно і часто, то такого не було. Я не відчував. Для мене все це – Україна. Росія – країна-агресор? Думаю, так,
– заявив Шелестюк в інтерв'ю Sport Arena TV.
Тарас підтримує спортсменів, які йдуть в політику, проте сам поки вирішив зосередитися на спорті:
Головне, щоб вони були компетентні в цьому питанні і вивчали предмет, а не просто пішли і були в Раді як спортсмени. Якщо людина розвивається, йому це подобається і цікаво, а він реально може щось зробити краще, я тільки за. У мене були пропозиції піти в політику, але поки не цікаво. Мені є, що доводити в професійному боксі. Якщо і бачу себе в політиці, то тільки в спортивному сегменті. Думаю, що з моїм досвідом і розумінням, можу багато дати спорту. Ні від чого не відмовляюся, але і не загадую.
В березні Тарас Шелестюк здобув впевнену перемогу над Мартіном Анхелем Мартінесом. Українець переміг за підсумками 8-раундового бою в Орінджі, Каліфорнія.