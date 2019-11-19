Зірковий український боксер розповів про своє ставлення до війни на сході України

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Тарас Шелестюк / Фото з відкритих джерел

Український чемпіон світу 2011 року Тарас Шелестюк, який виступає зараз на професійному рингу, розповів про своє ставлення до війни на сході України, і політичної ситуації в країні.

За словами спортсмена, він не виключає, що можливо якісь моменти, пов'язані з мовним питанням, в Україні виникали, однак це лише окремі випадки.

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Були моменти, коли ще працювали, тренувалися. Ти питаєш російською, тобі відповідають українською. Мені "кофе" не продавали. Просив "кофе", відповідали: "Це – кава". Ну, добре дайте каву.

Думаю, коли ті, хто говорить українською, приїжджали в Донбас, теж могли бути якісь історії. Але, щоб дуже сильно і часто, то такого не було. Я не відчував. Для мене все це – Україна. Росія – країна-агресор? Думаю, так,
– заявив Шелестюк в інтерв'ю Sport Arena TV.

Тарас підтримує спортсменів, які йдуть в політику, проте сам поки вирішив зосередитися на спорті:

Головне, щоб вони були компетентні в цьому питанні і вивчали предмет, а не просто пішли і були в Раді як спортсмени. Якщо людина розвивається, йому це подобається і цікаво, а він реально може щось зробити краще, я тільки за. У мене були пропозиції піти в політику, але поки не цікаво. Мені є, що доводити в професійному боксі. Якщо і бачу себе в політиці, то тільки в спортивному сегменті. Думаю, що з моїм досвідом і розумінням, можу багато дати спорту. Ні від чого не відмовляюся, але і не загадую.

В березні Тарас Шелестюк здобув впевнену перемогу над Мартіном Анхелем Мартінесом. Українець переміг за підсумками 8-раундового бою в Орінджі, Каліфорнія.

 

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Бокс Новини Спорту Війна на Донбасі
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