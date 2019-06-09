Зірковий український боксер здолав домініканського ветерана в Іспанії

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Олег Малиновський
Олег Малиновський / K2 Promotions

Український боксер Олег Малиновський (24-0, 7 КО) у поєдинку з восьми раундів здолав домініканського боксера Алекса Мору (10-12-6, 4 КО).

Українець, незважаючи на перевагу, не зміг здобути дострокову перемогу. Судді в своєму вердикті були одностайні – перемога Малиновського.

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Бій відбувся в рамках напівлегкої ваги і пройшов в місті Більбао, Іспанія.

Свій попередній поєдинок Малиновський провів 23 червня 2018 року, перемігши в Києві колумбійця Уоллінгтона Оробіо (19-4, 16 КО). Після цього в українця була травма.

Цікаво, що у наступному бою Малиновський може битися в андеркарті поєдинку Олександра Усика. Суперником полулегковеса може стати мексиканець Оскар Вальдес.

Спорт 24 писав, що український боксер напівсередньої ваги Іван Редкач (23-4-1, 18 KO) здобув перемогу в США, перемігши екс-чемпіона світу в двох дивізіонах американця Девона Александера (27-6-1, 14 KO).

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Теги: Новини Спорту Спорт Бокс
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