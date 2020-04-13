Зірковий український боєць Bellator відмовляється битися з росіянами
Український боєць Bellator Ярослав Амосов поділився думкою щодо потенційного бою з росіянином Андрієм Корєшковим.
Про це він розповів у інтерв'ю "Спорт-Експрес".
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Чесно кажучи, не знаю, як у нього з боями, але це єдиний боєць, з яким мені не хотілося б зустрічатися.
Ми заочно знайомі, та й не для того я підписувався в американський промоушен, щоб битися з російськими пацанами. З ним побитися хотілося б найменше. Я десь читав, що він тієї ж думки. Якщо це буде титул або претендентський бій, тоді можливо, а так не бачу сенсу,
– заявив Амосов.
У ніч з 21 на 22 лютого на арені WinStar World Casino and Resort у Такервіллі (США) відбувся турнір Bellator 239. У головній події вечора зустрілись українець Ярослав Амосов проти американця Еді Рута. 26-річний український боєць за одноголосним рішенням суддів здобув перемогу – 29:28, 29:28, 29:28.
Що відомо про Ярослава Амосова?
- Проходив підготовку у київському клубі "Гермес" під керівництвом тренерів Федора Середюка та Вадима Коритного.
- У ММА дебютував у 2012 році, має 22 перемоги без жодної поразки.
- Чемпіон світу з ММА за версією GEFC серед професіоналів.
- Займається бойовим самбо. У цьому різновиді бойових мистецтв він є багаторазовим чемпіоном світу WCSF, триразовим чемпіоном Європи ECSF, багаторазовим чемпіоном України.
- За успішні спортивні досягнення у 2015 році нагороджений почесним званням "Заслужений майстер спорту України".
- У 2018 році підписав контракт з Bellator і переміг у трьох боях.
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