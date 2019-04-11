Зірковий український боєць Долідзе дебютує в UFC на турнірі в США

Український боєць змішаних бойових мистецтв Роман Долідзе проведе свій дебютний поєдинок в UFC на турнірі в США.

Дебют Долідзе в UFC відбудеться 30 червня на турнірі в Міннеаполісі, повідомляє офіційний сайт Ultimate Fighting Championship.

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Суперником Долідзе за першим поєдинку в UFC стане 29-річний бразилець Вінісіус Кастро, на рахунку якого 9 перемог при 2-х поразках.

Раніше Спорт 24 писав, що Роман Долідзе не зміг дебютувати в UFC на турнірі в Санкт-Петербурзі через проблеми з візою в Росію.

До цього часу Долідзе виступав в турнірах під егідою WWFC. Роман у професійній кар’єрі ММА провів 6 поєдинків, у всіх з них здобув дострокові перемоги, після чого підписав контракт з UFC.

Також 2 березня в столичному "Палаці Спорту" відбулося яскраве бійцівське шоу. На турнірі WWFC 14 в октагоні зустрілися 20 бійців з різних вагових категорій, які боролися не тільки за місця в рейтингу, а й за чемпіонські пояси.

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