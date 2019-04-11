Зірковий український боєць Долідзе дебютує в UFC на турнірі в США

114 Читать новость на русском
Роман Долідзе
Роман Долідзе / WWFC

Український боєць змішаних бойових мистецтв Роман Долідзе проведе свій дебютний поєдинок в UFC на турнірі в США.

Дебют Долідзе в UFC відбудеться 30 червня на турнірі в Міннеаполісі, повідомляє офіційний сайт Ultimate Fighting Championship.

Читайте також: Український боєць Співак підписав контракт з UFC і отримав перший поєдинок

Суперником Долідзе за першим поєдинку в UFC стане 29-річний бразилець Вінісіус Кастро, на рахунку якого 9 перемог при 2-х поразках.

Раніше Спорт 24 писав, що Роман Долідзе не зміг дебютувати в UFC на турнірі в Санкт-Петербурзі через проблеми з візою в Росію.

До цього часу Долідзе виступав в турнірах під егідою WWFC. Роман у професійній кар’єрі ММА провів 6 поєдинків, у всіх з них здобув дострокові перемоги, після чого підписав контракт з UFC.

Також 2 березня в столичному "Палаці Спорту" відбулося яскраве бійцівське шоу. На турнірі WWFC 14 в октагоні зустрілися 20 бійців з різних вагових категорій, які боролися не тільки за місця в рейтингу, а й за чемпіонські пояси.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Як вберегтися від кліщів і не підчепити інфекцію: важливі поради
сьогодні
9060
Теги: Спорт Новини Спорту Змішані єдиноборства
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Мілевський заявив, що перемога Зеленського на виборах стане грандіозною подією
сьогодні 14:33 Мілевський заявив, що перемога Зеленського на виборах стане грандіозною подією
288
"Аякс" зіграв внічию з "Ювентусом" у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів: відео
сьогодні 08:20 "Аякс" зіграв внічию з "Ювентусом" у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів: відео
435
Дівчина зіркового футболіста "Динамо" купається повністю оголеною: гаряче фото
10 квітня 23:22 Дівчина зіркового футболіста "Динамо" купається повністю оголеною: гаряче фото
3327
Ентоні "Мільйон доларів" Кролла – що відомо про наступного суперника Василя Ломаченка
10 квітня 16:30 Ентоні "Мільйон доларів" Кролла – що відомо про наступного суперника Василя Ломаченка
Михайло Гема 564
Працівник клубу Першої ліги побив арбітра – йому загрожує суворе покарання: фото
10 квітня 16:09 Працівник клубу Першої ліги побив арбітра – йому загрожує суворе покарання: фото
493
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук