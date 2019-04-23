Зірковий український спортсмен натякнув, що хоче стати президентом України

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Жан Беленюк
Жан Беленюк / Фото з відкритих джерел

Срібний призер Олімпійських ігор 2016 року, український борець греко-римського стилю Жан Беленюк прокоментував результати виборів президента України.

У власному Instagram-акаунті Жан Беленюк провів історичну паралель президентських інститутів в США та Україні.

Зовсім нещодавно: Беленюк виборов для України золото чемпіонату Європи з греко-римської боротьби

Наскільки розумію, ми йдемо по американському політичному шляху розвитку: у них президентом був актор, ось і у нас став, у них був Барак Обама, ну... дай Бог,
– написав Беленюк.

Раніше Жан Беленюк різко відреагував на помилку прес-служби Міжнародної федерації боротьби, яка зробила його росіянином. Відомий портал, публікуючи новину про перемогу спортсмена, вказав, що він представляє Росію.

Спорт 24 писав, що чемпіон світу WBC, WBO і IBF у важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) прокоментував результати другого туру президентських виборів в Україні.

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Теги: Спорт Президентські вибори 2019 Новини Спорту Жан Беленюк
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