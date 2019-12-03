Зірковий український тенісист вперше за півтора року зіграє на турнірі Grand Slam

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Олександр Долгополов / Фото з відкритих джерел

Експерша ракетка України Олександр Долгополов повертається у великий теніс і зіграє на Australian Open-2020 (Відкритий чемпіонат Австралії).

Долгополов повертається у теніс після травми руки, яку він отримав в травні 2018 року. Перед Australian Open українець виступить на турнірі в Досі. Про це повідомляє tennis.life.

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Також по захищеному рейтингу на Australian Open виступлять: у жінок – Віра Звонарьова, Кетрін Белліс, Кеті Бултер і Анна-Кароліна Шмідлова, у чоловіків – Вашек Поспішил. До дедлайну заявку може подати Коко Вандевен.

Для українця Australian Open є найуспішнішим турніром Grand Slam – в 2011 році він дійшов до чвертьфіналу.

Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу 2020 року відбудеться в Мельбурні в період з 20 січня по 2 лютого 2020 року.  Щоб заявитися на турніри, український тенісист використав свій заморожений рейтинг (66 позиція).

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Теніс Олександр Долгополов Australian Open
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