Зірковий український тенісист вперше за півтора року зіграє на турнірі Grand Slam
Експерша ракетка України Олександр Долгополов повертається у великий теніс і зіграє на Australian Open-2020 (Відкритий чемпіонат Австралії).
Долгополов повертається у теніс після травми руки, яку він отримав в травні 2018 року. Перед Australian Open українець виступить на турнірі в Досі. Про це повідомляє tennis.life.
Читайте також: Світоліна та Ястремська розпочнуть новий сезон турніром в Брісбені
Також по захищеному рейтингу на Australian Open виступлять: у жінок – Віра Звонарьова, Кетрін Белліс, Кеті Бултер і Анна-Кароліна Шмідлова, у чоловіків – Вашек Поспішил. До дедлайну заявку може подати Коко Вандевен.
Для українця Australian Open є найуспішнішим турніром Grand Slam – в 2011 році він дійшов до чвертьфіналу.
Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу 2020 року відбудеться в Мельбурні в період з 20 січня по 2 лютого 2020 року. Щоб заявитися на турніри, український тенісист використав свій заморожений рейтинг (66 позиція).