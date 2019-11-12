Зіркового одноклубника Зінченка виключили зі складу збірної Англії через конфлікт з партнером

Форвард "Манчестер Сіті" і збірної Англії Рахім Стерлінг не допоможе національній команді в поєдинку кваліфікації Євро-2020 з Чорногорією, який відбудеться 14 листопада на знаменитому лондонському "Уемблі".

Півзахисник Рахім Стерлінг посварився з захисником "Ліверпул" Джо Гомесом, повідомляє The Mirror.

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Лише пару днів назад "Манчестер Сіті" програв на "Ліверпулю" в рамках АПЛ (1:3), що і стало подразником для Стерлінга.

Повідомляється, що причиною конфлікту стала саме поведінка Рахіма Стерлінга, в той час як Джо Гомес намагався уникнути загострення пристрастей. Півзахисник "Манчестер Сіті" відсторонений лише від найближчої гри з Чорногорією, але може зіграти з Косово.

Пізніше Стерлінг прийшов в себе і вибачився, але головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт порахував, що подібна поведінка гравця заслуговує покарання.

Збірна Англії 14 листопада зіграє з Чорногорією, а 17 листопада в Приштині зустрінеться з косоварами. На даний момент команда "Трьох левів" займає перше місце в рамках групи А, маючи в своєму активі 15 очок після шести зіграних зустрічей.

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