Зіркового одноклубника Зінченка виключили зі складу збірної Англії через конфлікт з партнером

102 Читать новость на русском
Рахім Стерлінг та Джо Гомес
Рахім Стерлінг та Джо Гомес / Фото з відкритих джерел

Форвард "Манчестер Сіті" і збірної Англії Рахім Стерлінг не допоможе національній команді в поєдинку кваліфікації Євро-2020 з Чорногорією, який відбудеться 14 листопада на знаменитому лондонському "Уемблі".

Півзахисник Рахім Стерлінг посварився з захисником "Ліверпул" Джо Гомесом, повідомляє The Mirror.

Читайте також: Збірна України втратила двох гравців перед матчами з Естонією та Сербією

Лише пару днів назад "Манчестер Сіті" програв на "Ліверпулю" в рамках АПЛ (1:3), що і стало подразником для Стерлінга.

Повідомляється, що причиною конфлікту стала саме поведінка Рахіма Стерлінга, в той час як Джо Гомес намагався уникнути загострення пристрастей. Півзахисник "Манчестер Сіті" відсторонений лише від найближчої гри з Чорногорією, але може зіграти з Косово.

Пізніше Стерлінг прийшов в себе і вибачився, але головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт порахував, що подібна поведінка гравця заслуговує покарання.

Збірна Англії 14 листопада зіграє з Чорногорією, а 17 листопада в Приштині зустрінеться з косоварами. На даний момент команда "Трьох левів" займає перше місце в рамках групи А, маючи в своєму активі 15 очок після шести зіграних зустрічей.

Всі новини про Євро-2020 читайте за посиланням

blog_ava
Сніданок у мікрохвильовці: три смачних рецепти
сьогодні
7219
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Євро-2020 АПЛ Манчестер Сіті ФК Ліверпуль
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
На змаганнях з кросу під Харковом гонщиця 15 разів перекинулася на автомобілі: моторошне відео
сьогодні 14:11 На змаганнях з кросу під Харковом гонщиця 15 разів перекинулася на автомобілі: моторошне відео
Юрій Семенюк 124
Чи готова держава продати "Арену Львів" та віддати НСК "Олімпійський" у концесію
11 листопада 18:01 Чи готова держава продати "Арену Львів" та віддати НСК "Олімпійський" у концесію
Станіслав Безушко 1952
Вечірня пробіжка: чим корисний біг вечорами
11 листопада 22:25 Вечірня пробіжка: чим корисний біг вечорами
Назарій Дзюбановський 1003
Боксер Наоя Іноує – японський монстр, рекордсмен та переможець WBSS
11 листопада 21:13 Боксер Наоя Іноує – японський монстр, рекордсмен та переможець WBSS
Андрій Тудовші 1754
Розлючений Роналду покинув стадіон до завершення матчу з "Міланом": реакція "Ювентуса" (відео)
11 листопада 20:01 Розлючений Роналду покинув стадіон до завершення матчу з "Міланом": реакція "Ювентуса" (відео)
Вісент Луїс 3006
Новини
Більше новин
Залиште відгук