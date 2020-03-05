Зіркового Роналдінью звинувачують у підробці документів
Колишнього нападника Роналдінью та його брата затримала поліція Парагваю, обидвом загрожує арешт. Їх підозрюють у в'їзді в Асунсьйон за підробленими документами.
Як повідомляє ESPN, бразильці прибули в Парагвай на благодійну акцію, а в їх номер в готелі навідалася поліція, яка вилучила підроблені документи.
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Прокурор виписав арешт відомому бразильцю та його брату. Окрім них була затримана ще одна людина, яка супроводжувала колишнього футболіста, його заарештували.
Обшук у номері Роналдінью
Роналдіньйо прилетів у Парагвай на благодійний захід, на якому представлять його біографію "Геній в житті".
Додамо, що в липні 2019 року у Роналдінью були вилучені паспорти Бразилії та Іспанії через несплату податків.
- За яскраву гру у Лізі Чемпіонів і чемпіонаті Іспанії 2004/05 журнал "France Football" нагородив його Золотим м'ячем – нагородою найкращому футболістові Європи.
- Офіційний посол футбольного клубу "Барселона".
- У 2018 році видатний футболіст офіційно завершив кар’єру.
- Роналдінью відкрив криптовалюту Ronaldinho Soccer coin.