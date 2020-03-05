Зіркового Роналдінью звинувачують у підробці документів

Колишнього нападника Роналдінью та його брата затримала поліція Парагваю, обидвом загрожує арешт. Їх підозрюють у в'їзді в Асунсьйон за підробленими документами.

Як повідомляє ESPN, бразильці прибули в Парагвай на благодійну акцію, а в їх номер в готелі навідалася поліція, яка вилучила підроблені документи.

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Прокурор виписав арешт відомому бразильцю та його брату. Окрім них була затримана ще одна людина, яка супроводжувала колишнього футболіста, його заарештували.



Обшук у номері Роналдінью

Caso Ronaldinho: Fue allanada la suite donde está hospedado Ronaldinho. Se encontraron, documentos varios, C.I. y pasaportes paraguayos con los nombres de Ronaldinho y su hermano. Investigación en curso. pic.twitter.com/8cqHaEI5rS — Fiscalía Paraguay (@MinPublicoPy) March 5, 2020

Роналдіньйо прилетів у Парагвай на благодійний захід, на якому представлять його біографію "Геній в житті".

Додамо, що в липні 2019 року у Роналдінью були вилучені паспорти Бразилії та Іспанії через несплату податків.