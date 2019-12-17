Зірковому футболісту "Динамо" заблокували перехід в новий клуб

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Дерліс Гонсалес

Півзахисник київського "Динамо" Дерліс Гонсалес, який нині виступає в "Олімпії" на правах оренди, не перейде на постійній основі в парагвайський клуб.

Про це повідомляє в ефірі "ЦиганикLIVE" журналіст Ігор Циганик.

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За його словами, сума в 3,5 мільйона євро за футболіста не задовольнить київський клуб. Крім того, інформацію журналіста підтвердив і Deportes Uno, де повідомили, що керівництво "Динамо" не повідомило свою офіційну позицію по гравцеві. Тому на даний момент всі переговори припинені.

Також повідомлялось, що президент клубу з Парагваю Мігель Брунотт заявив, що в розпорядженні клубу є тільки близько 20% суми, яку за гравця запросило "Динамо".

Гонсалес уже виступав за "Олімпію" в 2014 році, але потім перейшов у "Базель", а в сезоні 2015/2016 поповнив ряди "Динамо" за 9,4 мільйона євро.

В цілому за "Динамо" 25-річний вінгер провів 85 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився 12 голами і 15 асистами.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Футбол Спорт Новини Спорту Динамо
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