Зіркову українську легкоатлетку впіймали на допінгу та забрали призові: подробиці скандалу

Чемпіонка Всесвітньої Універсіади в Наполі, яка принесла України золото у потрійному стрибку, Ольга Корсун, втрапила у допінговий скандал.

Не чистою виявилася проба, взята у легкоатлетки саме в Італії, під час всесвітніх змагань студентів.

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У планах Корсунь була олімпійська ліцензія, але на Ігри в Токіо Оля не поїде: з 12 липня 2019 року по 11 липня 2021-го вона буде поза великим спортом. Крім того, рішенням виконкому анульовано її результати, показані з липня, всі титули, нагороди, очки.

У Неаполі Корсун відразу після виступу здала аналізи WADA. Згодом прийшли результати. В її організмі виявили сліди діуретичних (сечогінних) препаратів. Міжнародна федерація поінформувала нас про цю проблему, ми вирішили усунути спортсменку від виступів на два роки,

– пояснив "Експресу" генеральний секретар ФЛАУ Михайло Медведь.

Медалі й нагороди забирають у всіх порушників антидопінгових правил. Проте Корсун доведеться віддати і призові гроші, які вона заробила на турнірах після 12 липня.

"Процедура покарання спортсмена за допінг передбачає конфіскацію всього здобутого нечесним способом. Але щодо повернення коштів – законодавчо ще не прописано, як це зробити. Досі в Україні не було таких випадків. Спортсменка, як мені відомо, подаватиме апеляцію. До її розгляду у стрибунки формально залишатиметься все, що вона здобула", – каже Михайло Медведь.

Нагадаємо, що Корсун завоювала золоту нагороду Всесвітньої Універсіади в потрійному стрибку. Результат українки – 13,9 метра. Корсун на 9 см обійшла представницю Португалії Евеліс Таварес де Вейгу, а також словенку Нею Філіпіч (13,73 метра).