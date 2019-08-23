Зірку російського хокею дискваліфікували через кокаїн: відео

Нападник збірної Росії з хокею Євген Кузнєцов дискваліфікований на чотири роки за порушення антидопінгових правил.

Про це повідомили в Міжнародній федерації хокею на льоду (IIHF).

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У пробі спортсмена, взятої під час чемпіонату світу в Словаччині в травні цього року, був виявлений кокаїн.

Заборонений препарат виявлений в пробі, взятій 26 травня 2019 року. Кузнєцов не вимагав розтин проби B, термін відсторонення відраховується з 13 червня і може скласти чотири роки, до 12 червня 2023 року.

До слова, у травні 2019 року в соціальних мережах з'явилося відео, де Кузнєцов розмовляє по телефону в номері готелю, а перед ним на столі знаходиться білий порошок.

Євгена Кузнєцова спіймали на кокаїні: дивіться відео

Хокеїст розповів, що на записі дійсно присутній він, а зйомка була зроблена в минулому році, коли "Вашингтон Кепіталз" завоював Кубок Стенлі. Росіянин, однак, заперечує, що коли-небудь приймав наркотики.

Хто такий Євген Кузнєцов?

Російський хокеїст. Є дворазовим чемпіоном світу (2012, 2014 року), володарем Кубка Стенлі 2018 року, а також чемпіон світу серед молодіжних команд (2011). На чемпіонаті світу 2019 року російська команда завоювала бронзові медалі.