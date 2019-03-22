Зірок "Манчестер Сіті" ображали расистськими вигуками під час матчу в Німеччині

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Лерой Сане
Лерой Сане / twitter.com/City_Xtra

Під час товариського матчу між збірними Німеччини та Сербії вболівальники вигукували расистські гасла. Про це розповів відомий німецький коментатор Андре Фойгт, який спеціалізується на баскетболі.

За словами Фойгта, декілька вболівальників німецької збірної ображали футболістів "бундестім" Лероя Сане та Ілкая Гюндогана.

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Інші вболівальники мовчали. Коли Сане отримував м'яч, його обзивали нігером. Коли з м'ячем був Гюндоган, вони обзивали його турком. Я спробував зробити їм зауваження, але всі решта вболівальників на трибунах мовчали. Потім ці люди почали кричати "хайль Гітлер", але знову ніхто нічого не сказав,
 – розповів Фойгт у Facebook.

Представники Німецького футбольного союзу (DFB) зв'язалися з коментатором, щоб він допоміг ідентифікувати уболівальників, які ображали футболістів. Після цього поліція Вольфсбурга, де відбувався матч, відкрила розслідування.

Як інформує DW, уболівальники збірної Німеччини, щодо яких було відкрито справу у зв'язку з поведінкою під час товариського матчу з Сербією, самостійно прийшли в поліцію.

Зазначимо, що збірна Сербії, яка є суперником України у кваліфікації Євро-2020, зіграла проти збірної Німеччини внічию

Матч ледь не завершився бійкою між футболістами, оскільки серби надзвичайно грубо грали проти Сане.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту
Джерело: 24 Канал
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