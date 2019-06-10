Зійдемо з розуму, якщо виграємо в України, – президент Федерації футболу Люксембургу

Президент Федерації футболу Люксембургу Поль Філіп розповів про матчі з Україною у відборі Євро-2020.

Поль Філіп в інтерв'ю Tribuna.com зазначив. що Україна та Португалія є фаворитами в групі В.

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Україна – лідер нашого матчу. Я знаю, як грає збірна Сербії і кожного їх гравця. 5:0 – найбільша сенсація ігрового дня. Наш матч вдома з Україною (1:2 – прим.) – один з найкращих в нашій історії. На жаль, ми не граємо так кожен раз. У нас був важкий виїзд з Литвою. Ми маленька країна і у нас величезна різниця у футболі з Україною.

Чотири роки тому ми програли тут (у Львові – прим.) – 0:3. Наше завдання – показати, що ми виросли за цей час, поліпшили свою гру. Ми будемо щасливі, якщо завоюємо очко, і зійдемо з розуму, якщо виграємо матч. Фаворити групи – Португалія і Україна,

– сказав президент Федерації футболу Люксембургу.

Матч Україна — Люксембург відбудеться в понеділок, 10 червня, на "Арені Львів". Початок зустрічі о 21:45. Онлайн-трансляція на сайті Спорт24.

Спорт 24 писав, що збірна Люксембургу лакмусовий папірець для усіх команд групи B, де за право виступати на Євро-2020 бореться і збірна України. Хоча Люксембург і скромна команда, однак вона одна й з найбільш прогресивних серед країн карликів

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