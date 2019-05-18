Златана Ібрагімовіча дискваліфікували на два матчі за напад на воротаря під час матчу: відео

Форвард "Лос-Анджелес Гелексі" Златан Ібрагімовіч пропустить два матчі свої команди. Гравця дискваліфікували за напад на голкіпера суперників Шона Джонсона.

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Ще 11 травня "Лос-Анджелес Гелексі" приймав на власному полі "Нью-Йорк Сіті". І програвав 0:2. На 87-ій хвилині Ібрагімовіч мав можливість скоротити відставання, але м'яч влучив у перекладину воріт. У той момент воротар суперників Шон Джонсон влетів у нападника, після чого між ними виникла сутичка. Ібрагімовіч прихопив голкіпера за шию, після чого той впав на газон.

Все це закінчилося для обох футболістів по жовтій картці в цьому матчі. Та згодом Дисциплінарний комітет МЛС вирішив дискваліфікувати Ібрагімовіча на два наступні матчі команди – 19 травня проти "Колорадо Рапідс" та 24 травня проти "Орландо".

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У цьому сезоні Ібрагімовіч відзначився 9 голами та 2 результативними пасами в 10 матчах МЛС. Команда йде на третій позиції у Західній конференції.