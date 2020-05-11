Злий на Росію: футболіст "Шахтаря" розповів про батьків у Донецьку і зруйновані плани

Футболіст "Шахтаря" Богдан Бутко розповів про відносини з батьками, які живуть в окупованому Росією Донецьку. Богдан зізнався, що завжди хотів жити в Донецьку та розвиватися там. Однак плани футболіста, який народився у Донецьку, зруйнувала РФ, яка напала на Україну.

Бутко в інтерв'ю Tribuna.com заявив, що спілкується з рідними попри те, що вони живуть на окупованій території.

До речі Український стадіон потрапив у топ-20 найкращих футбольних арен світу: рейтинг

"Що, не буду розмовляти з батьками, тому що вони в Донецьку живуть? Це нерозумно. Припустимо, хтось із них живе в Донецьку або у них є своя точка зору щодо України або Росії. Але на мене це не впливає.

Я українець, живу в Україні. Як вона на мене може вплинути? Які думки у мене в голові будуть, такі і будуть. Мені їх ніхто не змінить, я сам міркую і бачу ситуацію правильно", – сказав Богдан.

За його словами, він не хоче бути росіянином чи грати у Росії.

Якби я хотів стати росіянином і грати в Росії, то я б там залишився і все б для цього зробив. Але не бачу і не буду бачити сенсу в цьому,

– заявив футболіст.

Також він сказав, що злий на Росію через те, що вона напала на Україну та окупувала території на Донбасі.

"Не розумів, через що це сталося і до сих пір не розумію. Це вже не нам судити і розбиратися. Але, звичайно ж, злий. Завжди хотів жити в нормальному місті, в якому виріс.

Воно належало Україні. Хотів там рости, розвиватися, все робив для цього, були плани на майбутнє, купив квартиру. А вийшло так, що це не Україна. Люди будуть злі на всіх навколо, навіть не розуміючи ситуації", – сказав Бутко.

Бутко виступає за польський "Лех", куди взимку перейшов на правах оренди. Угода чинна до 30 червня 2020 року.

29-річний українець встиг провести тільки 2 поєдинки за "Лех".

Богдан – вихованець "Шахтаря". Виступав за "Волинь", "Маріуполь" та російський "Амкар".

Більше новин про футбол, баскетбол, біатлон та все цікаве зі світу спорту – читайте у розділі Спорт24.