Злий жарт: 20 років тому Віталій Кличко сенсаційно зазнав першої поразки – відео

1 квітня 2000 року – дата, яку українські вболівальники боксу, мабуть, хочуть стерти зі своєї пам'яті. Це день, коли доля зіграла злий жарт з Віталієм Кличком. Український боксер зазнав першої поразки в кар'єрі, програвши Крісу Бьорду.

Передісторія бою

На 1 квітня 2000 року у Віталія був запланований третій захист титулу чемпіона світу за версією WBO у суперважкій вазі.

Суперником українця мав стати канадський боксер Донован Раддок.

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Однак за 8 днів до бою канадець відмовився від його проведення, пояснивши це тим, що у нього на животі утворився абсцес.

Незабаром Доновану була знайдена заміна в обличчі американця Кріса Бьорда.

Попри те, що Бьорд був набагато швидшим за українця, саме Віталій був фаворитом.

Хід бою

Перші раунди виграв Кличко. Однак йому не вдавалося нанести нокаутуючого удару. Віталій постійно викидав джеби, а Бьорд переміщався по рингу, вміло використовуючи захисні дії.

У третьому раунді під час однієї з невдалих атак Кличко пошкодив ліву руку.

Бьорд відразу відчув, що в Кличка травмована ліва рука, і змінив напрямок і кут своїх атак.

Віталій попри травму продовжував викидати удари лівою рукою, проте вони втратили різкість.

Починаючи з 6-го раунду Бьорд став "господарем рингу". Атаки Кріса стали доходити до цілі, у той час як він став недосяжним для Віталія.

У 9-му раунді Віталію вдалося потужно пробити, але Бьорд відповів ударом зліва по корпусу українця. Після закінчення цього раунду кут Віталія Кличка відмовився від подальшого продовження поєдинку.

Віталій Кличко – Кріс Бьорд відео бою

Це була перша поразка Віталія у кар'єрі. Ще однієї поразки Віталій зазнав в епічному протистоянні з Ленноксом Льюїсом. Як відомо, бій зупинили після 6 раунду через жахливе розсічення в українця.

Водночас Віталія Кличка не зміг нокаутувати жоден боксер.

Помста за брата

Уже в жовтні 2000 року Бьорду довелося зустрітися з Володимиром Кличком. Український боксер відправив суперника у декілька нокдаунів та виграв рішенням суддів.

Володимир став новим чемпіоном WBO та повернув пояс у родину.

У 2006 році Володимир вдруге зустрівся з Бьордом і переміг технічним нокаутом.

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