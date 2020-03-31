Злякався, коли не зміг дихати 25 хвилин, – футболіст Пепе Рейна, який перехворів на COVID-19
Інфекцію коронавірусом багато хто переносить по-різному. Своїми спогадами про хворобу поділився і воротар Пепе Рейна, який зумів подолати недуг.
Про те, як він переніс інфекцію коронавірусом, футболіст розповів в коментарі Corriere dello Sport.
"Я був ізольований після того, як відчув перші симптоми вірусу. Лихоманка, сухий кашель і головний біль, який ніколи не покидав мене. А також постійне відчуття виснаження. Я злякався, коли у мене закінчилося повітря протягом 25 хвилин, так, ніби моє горло раптово звузилося, і повітря не могло пройти", – пригадав Рейна.
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За словами футболіста, він 6-8 днів провів у повній ізоляції.
- Пепе Рейна виступає за англійську "Астон Віллу" на правах оренди. Права на нього належать італійському "Мілану".
- У Великобританії станом на 31 березня зафіксовано понад 21 тисячу осіб, інфікованих коронавірусом. Померло 1408 людей.
Правила поведінки під час пандемії коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
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