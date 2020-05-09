ЗМІ назвали ім'я українського футболіста, який заразився коронавірусом

ФК "Минай" повідомив про те, що у одного з гравців команди був виявлений коронавірус. При цьому ім'я зараженого футболіста не повідомлялося.

Футболістом "Миная", у якого виявили коронавірус, виявився півзахисник Ігор Вагін, повідомляє FootBoom.

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Вагін проводить свій другий сезон у складі "Миная". На його рахунку 2 голи і 1 асист в 22 матчах за клуб.

Раніше повідомлялося про те, що заражений гравець "Миная" контактував з іншими гравцями команди.

Унаслідок пандемії коронавірусу всі спортивні заходи в Україні були припинені в середині березня. Розіграш Першої ліги так і не був відновлений після зимової паузи.

З 12 травня в Україні дозволять командні тренування. Цей дозвіл був потрібен українським клубам для відновлення футбольного сезону.

Повернення футболу в Україні заплановане на 30 травня.

"Минай" у Першій лізі посідає 4 сходинку та претендує вийти у Прем'єр-лігу.

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