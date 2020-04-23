ЗМІ назвали тренера з Росії, який може очолити "Динамо"

Російський журналіст Олексій Андронов 17 квітня заявив, що в Росії є фахівець, який може очолити київське "Динамо". Андронов не став називати тренера, але сказав, що фахівець має не російський паспорт. Український журналіст Михайло Співаковський припустив, що це може бути наставник ЦСКА Віктор Гончаренко. Але Андронов спростував його кандидатуру.

Ведучі "ТаТоТаке" звернулися до Андронова за коментарем. Він заявив, що мав на увазі Курбана Бердиєва, який є громадянином Таджикистану.

До теми У Росії є тренер, який може очолити київське "Динамо", – відомий коментатор

Андронов вважає, що Бердиєв може допомогти "Динамо". Також він стверджує, що Бердиєв може очолити київський клуб не як громадянин Росії, хоча і має російський паспорт.

Це системна людина, яка користується великою повагою з боку керівників "Динамо". Бердиєв заслужив, але так і не отримав можливості попрацювати з топ-клубом Росії. І в Києві цілком здатний принести певну користь,

– заявив Андронов.

На його думку, все залежить від того, який футбол потрібно "Динамо".

"У Ростові він показав, що може гідно виглядати з середньою командою навіть на рівні Ліги чемпіонів", – додав Андронов.

Що відомо про Бердиєва?

9 червня 2017 року Бердиєв повернувся на пост головного тренера російського "Рубіна". 5 червня 2019 року його було відправлено у відставку до закінчення контракту з клубом.

У клубі буцімто були незадоволені результатами і грою команди, при тому що тренер отримував зарплату 3 мільйони євро в рік.

Як тренер Бердиєв двічі вигравав чемпіонат Росії з "Рубіном", володар Кубка Росії та двічі вигравав Суперкубок Росії.

З "Ростовом" ставав срібним призером чемпіонату Росії.

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