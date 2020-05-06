ЗМІ запідозрили наречену Кріштіану Роналду у вагітності: фото

Наречену нападника "Ювентуса" Кріштіану Роналду Джорджину Родрігес запідозрили у вагітності. Футболіст з дівчиною і дітьми проводив карантин на Мадейрі і тільки днями повернувся у Турин.

Видання The Sun припускає, що його подруга Джорджина Родрігес натякнула загадковим повідомленням, що вона вагітна.

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Перед тим, як покинути Мадейру та повернутися до Італії, 26-річна модель опублікувала в історії Instagram пост з написом "дівчинка" та сердечком.

Газета зазначає, що ця підказка передбачає, що можливо Родрігес вагітна.

Додамо, що у Роналду і Джорджини вже є спільна дочка Алана Мартіна, яка народилася в листопаді 2017 року. Крім того, у футболіста є син Кріштіану-молодший і близнюки Єва та Матео.

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