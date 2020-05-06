24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more

ЗМІ запідозрили наречену Кріштіану Роналду у вагітності: фото

- Читать новость на русском
Джорджина Родрігес та Кріштіану Роналду
Джорджина Родрігес та Кріштіану Роналду / AP

Наречену нападника "Ювентуса" Кріштіану Роналду Джорджину Родрігес запідозрили у вагітності. Футболіст з дівчиною і дітьми проводив карантин на Мадейрі і тільки днями повернувся у Турин.

Видання The Sun припускає, що його подруга Джорджина Родрігес натякнула загадковим повідомленням, що вона вагітна.

Дивіться також Дівчина Роналду підстригла футболіста просто вдома під час карантину: відео

Перед тим, як покинути Мадейру та повернутися до Італії, 26-річна модель опублікувала в історії Instagram пост з написом "дівчинка" та сердечком.

Газета зазначає, що ця підказка передбачає, що можливо Родрігес вагітна. 

Додамо, що у Роналду і Джорджини вже є спільна дочка Алана Мартіна, яка народилася в листопаді 2017 року. Крім того, у футболіста є син Кріштіану-молодший і близнюки Єва та Матео.

Більше новин про футбол, баскетбол, біатлон та все цікаве зі світу спорту – читайте у розділі Спорт24

Автор: Юрій Семенюк
Теги: LifeStyle Новини Спорту Спорт Футбол Кріштіану Роналду
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
В УЄФА пригадали славетний гол динамівця Калітвінцева у ворота "Барселони": відео
5 травня , 20:37 В УЄФА пригадали славетний гол динамівця Калітвінцева у ворота "Барселони": відео
Юрій Семенюк
Денису Берінчику – 32: підбірка унікальних виходів українського боксера на ринг
5 травня , 18:51 Денису Берінчику – 32: підбірка унікальних виходів українського боксера на ринг
Ігор Саджениця
За крок від сенсації: як Де Ла Хойя ледь не завдав єдиної поразки Флойду Мейвезеру – відео
5 травня , 18:01 За крок від сенсації: як Де Ла Хойя ледь не завдав єдиної поразки Флойду Мейвезеру – відео
Михайло Гема