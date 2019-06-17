Знак протесту: в Макао команди забили 39 голів в одному матчі

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"Ка Ай" та "Ханг Сай" забили 39 голів в одному матчі
"Ка Ай" та "Ханг Сай" забили 39 голів в одному матчі

Футболісти команд "Ка Ай" та "Ханг Сай" забили 39 голів під час матчу Кубка Макао. Зустріч завершилася з рахунком – 21:18 на користь "Ка Ай".

Про це повідомляє Macau Daily Times.

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Видання пише, що гравці навмисно пропускали голи від суперника, висловивши таким чином свій протест проти рішення місцевої федерації футболу не відправляти збірну на матч-відповідь кваліфікації до чемпіонату світу 2022 року проти Шрі-Ланки.

Збірна Макао повинна була грати матч-відповідь відбору проти Шрі-Ланки на виїзді. Однак Футбольна асоціація заборонила футболістам відправитися на виїзд з міркувань безпеки і зажадала провести поєдинок на нейтральній території.

Як відомо, нещодавно в Шрі-Ланці відбулися терористичні атаки, в результаті яких щонайменше 359 людей загинули та ще 521 особа зазнала поранень. Серед загиблих – 35 іноземців.

Футболісти збірної Макао заявили, що готові грати на Шрі-Ланці та повідомили, що не несуть відповідальність за рішення Футбольної асоціації країни. Капітан команди Ніколас Торрао звернувся до ФІФА і АФК з проханням перенести гру проти Шрі-Ланки.

Макао виграв перший матч вдома з рахунком 1:0. Поєдинок у відповідь на Шрі-Ланці мав відбутися 11 червня.

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Теги: Футбол Спорт Новини Спорту Серія терактів на Шрі-Ланці
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