Знаменита біатлоністка офіційно завершила кар'єру
Словацька біатлоністка Анастасія Кузьміна, яка є триразовою олімпійською чемпіонкою, офіційно завершила кар'єру.
Дев'ятий етап Кубка світу з біатлону, який відбувся у Норвегії, став останнім для Кузьміної.
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У майбутньому біатлоністка не виключає, що може брати участь в естафетах.
Зазначимо, що в норвезькому Холменколлені Кузьміна виграла спринт та гонку переслідування.
Представниця Словаччини стала володаркою Малого кришталевого глобуса в заліку спринтерських гонок.
Хто така Анастасія Кузьміна?
34-річна словацька біатлоністка російського походження, триразова олімпійська чемпіонка, неодноразова переможниця континентальних першостей і чемпіонатів світу серед юніорів, майстер спорту міжнародного класу. Срібна призерка чемпіонату світу 2009 року в мас-старті, дворазова чемпіонка Європи 2009 року.
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