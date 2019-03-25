Знаменита біатлоністка офіційно завершила кар'єру

Словацька біатлоністка Анастасія Кузьміна, яка є триразовою олімпійською чемпіонкою, офіційно завершила кар'єру.

Дев'ятий етап Кубка світу з біатлону, який відбувся у Норвегії, став останнім для Кузьміної.

Читайте також: Йоганнес Бьо здобув Великий кришталевий глобус і чотири Малі, Підручний у топ-20

У майбутньому біатлоністка не виключає, що може брати участь в естафетах.

Зазначимо, що в норвезькому Холменколлені Кузьміна виграла спринт та гонку переслідування.

Представниця Словаччини стала володаркою Малого кришталевого глобуса в заліку спринтерських гонок.

Хто така Анастасія Кузьміна?

34-річна словацька біатлоністка російського походження, триразова олімпійська чемпіонка, неодноразова переможниця континентальних першостей і чемпіонатів світу серед юніорів, майстер спорту міжнародного класу. Срібна призерка чемпіонату світу 2009 року в мас-старті, дворазова чемпіонка Європи 2009 року.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram