Знаменитий боксер розкритикував Ломаченка: Не вірю, що він виграє бій з Лопесом

Легендарний у минулому боксер Джефф Фенеч, який ставав чемпіоном у трьох вагових категорія, розкритикував Василя Ломаченка. Австралійцеві не подобається стиль Ломаченка і він переконаний, що Василь програє Теофімо Лопесу.

Джефф Фенеч провів розмову з журналістом новинного порталу EsNews, повідомляє vRINGe.

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Фенеч припустив, що Лопес більш професійний боксер, аніж Ломаченко.

"Теофімо Лопес не тільки панчер. Я думаю, він більш професійний боксер, ніж Ломаченко. Всі говорять про "танці" Ломаченка, про те, як він "танцює" в рингу.

Я знаю, він зробив дивовижні речі в любителях, але як професіонал – він не дуже. Це ж професійний бій. Є декілька бійців, які можуть навчити його. Ці його жонглювання м'ячами і роздуми над цифрами... Потрібно думати і робити речі всередині рингу", – заявив Джефф.

Також австралієць розкритикував Ломаченка за бій з Гільєрмо Рігондо, в якому українець здобув переконливу перемогу.

"Цей хлопець нахилявся, ухиляючись від його ударів, а Ломаченко просто бив його зверху вниз по верхній частині голови. Професіоналу потрібно бити вгору. Я бачив багато подібних речей.

Я думаю, він міг би бути кращим, як професіонал. Хоча, як я говорив, по любителях йому немає в чому дорікнути. Але в профі він ще не бився ні з ким, хто б пресингував його. Коли він поб'ється з такими хлопцями, ми зможемо про щось говорити. Я не вірю, що Ломаченко виграє бій з Лопесом", – резюмував Фенеч.

Що відомо про бій Ломаченко – Лопес? Боксери мали зустрітися 30 травня у Нью-Йорку (США). Але бій перенесено через пандемію коронавірусу. Нової дати двобою немає. Ймовірно, на кону поєдинку стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

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