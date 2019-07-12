Знаменитий футболіст "Ліверпуля" завершив кар'єру

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Пітер Крауч
Пітер Крауч / Фото з відкритих джерел

Колишній нападник "Ліверпуля", збірної Англії та інших клубів Пітер Крауч офіційно завершив кар'єру. Про це футболіст повідомив через соціальні мережі.

За майже двадцятирічну кар'єру футболіста Крауч змінив близько десяти клубів.

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Після довгих роздумів цього літа я вирішив завершити кар'єру футболіста. Наша прекрасна гра дала мені все.

Я так вдячний всім, хто допоміг мені потрапити туди й залишатися там так довго,
– написав Крауч у Twitter.

За всю кар'єру футболіста Крауч зіграв 677 матчів у різних турнірах, забив 187 гол та віддав 69 результативних передач. Один з найуспішніших відтинків кар'єри Крауча припав на період перебування у "Ліверпулі".

Разом з "мерсисайдцями" Пітер став володарем Суперкубка УЄФА (2005), Володар Кубка Англії (2005/06), володар Суперкубка Англії (2006).

 

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол ФК Ліверпуль
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