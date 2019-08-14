Знаменитий Головкін підписав контракт на бій з Дерев'янченком, команда українця досі думає

Казахстанський боксер Геннадій Головкін погодив контракт на бій за вакантний титул чемпіона світу за версією IBF в середній вазі. Головкін повинен битися проти українця Сергія Дерев'янченка.

Про це повідомляє у своєму Twitter інсайдер Майк Коппінджер з видання The Athletic.

До слова: IBF відстрочила титульний бій Усика в суперважкому дивізіоні

Sources: GGG has agreed to terms to meet Sergiy Derevyanchenko in a middleweight title tilt Oct. 5 at MSG on DAZN. Derevyanchenko advisors Keith Connolly and Al Haymon haven’t signed off yet, but once they do, Golovkin will be positioned to regain IBF title he lost to Canelo — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) 13 августа 2019 г.

Він підтверджує, що бій пройде 5 жовтня на арені Madison Square Garden у Нью-Йорку (США). На території США бій транслюватиме стрімінгова компанія DAZN.

За даними джерела, команда українця – менеджер Кіт Конноллі й радник Ел Хеймон контракт ще не підписали.

Дерев'янченко став обов'язковим претендентом на чемпіонський бій у квітні, перемігши рішенням суддів Джека Кулкая . Після цього він піднявся на перше місце у рейтингу IBF .

Мексиканець Сауль Альварес, який володів поясом IBF, не зміг домовитися про бій з українцем, відтак втратив титул. Таким чином, пояс IBF став вакантним і поборотися за нього отримали шанс Дерев'янченко та Головкін.

Сергій хоче отримати не менше 5,5 млн доларів за бій проти Головкіна. Дерев'янченко раніше не заробляв за бій більше, аніж 500 тисяч доларів. Відтак, його ймовірний бій за титул IBF принесе Сергію найбільший заробіток.

Геннадій Головкін – відомий казахстанський боксер, колишній чемпіон світу за версіями WBA (2010-2018), IBF (2015-2018), WBC (2016-2018), IBO (2011-2018), The Ring (2018-2018). Головкін двічі бився з Альваресом: один бій завершився нічиєю, а в іншому Геннадій програв.