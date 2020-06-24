Один з найбільш видних легіонерів останнього десятиліття в українському баскетболі, американець Джастін Лав помер в США. Спорстмен пішов з життя у віці 41 року.

Про трагічну новини повідомив портал Heraldpubs. Баскетболіста знайшли мертвим у шкільному кампусі міста Маскута, штат Іллінойс, США, де він працював тренером останні роки свого життя.

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Наставник лежав без свідомості до того, як його відвезли в лікарню, де лікарі констатували смерть. Причини трагічної загибелі не уточнюються.

Що відомо про Джастіна Лава

Джастін Лав відіграв у своїй профі-кар'єрі 12 сезонів, більшу частину з яких провів в Україні. Він перейшов у "Одесу" в 2008-му, потім, після двох сезонів, перебрався в "Миколаїв" на ті ж два сезони, після чого знову повернувся в "Одесу", звідки поїхав у 2014 році.

Також Лав виступав за німецький "Людвігсбург", латвійський "Вентспілс" і клуби з Китаю. Зазначимо, що в складі "Вентспілса" ставав чемпіоном Латвії.