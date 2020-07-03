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Якщо Чісорі вдасться зловити Усика на атаці, то він впаде на ринг. Його головне завдання – знайти та знищити українця.

Я готовий зняти з себе шкіру, зійти у пекло й повернутися,

– заявив британець.

Раніше повідомлялось, що непереможний український боксер Олександр Усик піднявся на другу сходинку у рейтингу WBA в суперважкій вазі.

Усик – Чісора: головне про бій

Боксери активно готуються до майбутніх поєдинків, але поки що нової офіційної дати зустрічі ще немає.

Промоутерська компанія Matchroom Boxing, яка організовує бій, показала перші фотографії "Бійцівського саду".

Саме там повинен відбуватись перший боксерський бій компанії під час карантину. Чи відбудеться там бій Усик – Чісора наразі не відомо.

Глава Matchroom Boxing Едді Хірн повідомляв, що Усик та Чісора, ймовірно, поб'ються у жовтні 2020 року.