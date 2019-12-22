Знекровлене "Запоріжжя" здобуло героїчну перемогу над "Черкаськими Мавпами"

БК "Запоріжжя" зумів перемогти "Черкаські Мавпи" в рамках чемпіонату України з баскетболу. Господарі майданчику здобули героїчну перемогу попри переповнений лазарет.

БК Запоріжжя – Черкаські Мавпи 85:80 (25:19, 25:11, 16:27, 19:23)

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Переповнений лазарет не завадив "Запоріжжю", підходячи до матчу у статусі андердога, розгромити суперника у першій половині гри. До травмованих Кожем'якіна та Шевченка додались лідери команди Рендольф та Сіммонс, а вже упродовж другої чверті господарі втратили й Дмитра Липовцева, який також отримав пошкодження.

Все це не завадило команді Плеханова виграти першу половину з рахунком 50:30.

Втрати у "Запоріжжя" продовжились вже у третій чверті, коли за 5 персональних фолів гру достроково завершив Столлворт, 18 очок та 9 асистів якого були важливим внеском у перевагу господарів.

"Мавпи", у свою чергу, зуміли прокинутись після великої перерви та, скориставшись втратами суперника, скоротили відставання до 9 очок.

Вже на другій хвилині заключної чверті "Запоріжжя" через перебір фолів втратило й Антона Буца – у розпорядженні Валерія Плеханова залишилось 5 гравців! І навіть на цьому проблеми для Плеханова не завершились.

Через розсічення наприкінці матчу майданчик змушений був залишити Ілля Нємцу, замість якого "на одній нозі" на заключні хвилини вийшов Дмитро Липовцев.

"Мавпи" тим часом робили все, щоб дотиснути знекровленого суперника і в заключну хвилину суперники входили за 6 очок переваги господарів. Неймовірно, але "Запоріжжя" втримало перевагу.