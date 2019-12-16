Знесемо голову Ломаченку, – батько Лопеса всерйоз пригрозив українцю

Теофімо Лопес-старший, батько і тренер чемпіона світу за версією IBF в легкій вазі Теофімо Лопеса (15-0, 12 КО), продовжує робити заяви, спрямовані в бік володаря титулів WBO, WBA і WBC Василя Ломаченка (14-1, 11 КО).

За словами Лопеса-старшого, його син знищить одного з лідерів pound-for-pound в першій половині бою.

Як це було: Теофімо Лопес у другому раунді ефектним нокаутом переміг Річарда Коммі в бою за пояс IBF: відео

Два роки тому я говорив, що ми плануємо знести голову Ломаченку, оскільки він брехливий чемпіон. Він ніколи не зустрічався з такими опонентами, як мій син. Ми дуже голодні. Ми індіанці, в наших жилах тече чиста індіанська кров. Ми покажемо Латинській Америці, що індіанці сильніше європейців. У березні або квітні 2020 роки ми покінчимо з Ломаченком. Ми зробимо це менш ніж за п'ять раундів,

– сказав батько Лопеса.

Спорт 24 писав, що наступним суперником Ломаченка має стати саме Теофімо Лопес. 22-річний американець напередодні виграв чемпіонський пояс за версією IBF у бою проти Річарда Коммі.

Тож саме Лопес тепер володіємо поясом, якого бракує Ломаченку, щоб стати абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі. Українець був на бою Лопеса проти Коммі.