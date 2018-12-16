Зникнення Еміліано Сала: рятувальники знайшли тіло серед уламків літака на дні Ла-Манша (фото)

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Пошуки Еміліано Сала: знайшли літак з тілом на дні Ла-Манша
Уламки літака, на якому перебував Еміліано Сала / AAIB

Рятувальникам вдалося виявити уламки літака, на якому міг летіти Еміліано Сала з Нанта в Кардіфф. Після цього на місці авіакатастрофи виявили і тіло.

Комітет з розслідування авіаційних пригод (AAIB) підтвердив, що знахідка – це уламки літака Piper Malibu, на борту якого і перебував пілот Давід Ібботсон та футболіст Еміліано Сала.

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Також вони заявили про те, що серед уламків є тіло. Однак кому саме воно належить – Сала чи Ібботсону – поки невідомо.

Тепер в AAIB роздумують над подальшими кроками разом з поліцією та родинами футболіста та пілота.

Що сталося з Еміліано Сала

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Теги: Футбол Спорт Великобританія авіація Пропав Еміліано Сала
Джерело: 24 Канал
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