Знову разом: Світоліна та Монфіс засвітилися на вечірці в Лондоні
Відома в усьому світі українська тенісистка Еліна Світоліна та її бойфренд, тенісист Гаель Монфіс, разом відвідали вечірку на честь зірок тенісу Dubai Duty Free WTA Summer Party, яка відбулася у Лондоні.
Ймовірно, це перший світський вихід зіркової пари після того, як вони поновили стосунки.
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Про роман Світоліної й французького тенісиста Гаеля Монфіса стало відомо в січні 2019 року під час Australian Open. Згодом зіркова пара оголосила про стосунки. Також вони завели спільну сторінку в Instagram.
Після того, як акаунт було видалено, стало зрозуміло про розрив між спортсменами. До того ж, Світоліна видалила майже всі спільні з Монфісом фото зі своєї особистої сторінки в Instagram.
Проте нещодавно пара поновила спільну сторінку та запоситила там кумедний відеоролик.
Світоліна та її бойфренд на вечірці
Фото з вечірки пара спортсменів також запостила в сторіс на своїй спільній сторінці в Instagram.
Світоліна та Монфіс // Instagram