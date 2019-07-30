Зняли з рейсу: зірковий російський боксер став фігурантом секс-скандалу в літаку

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Сергій Ковальов
Сергій Ковальов / ringside24.com

Чемпіон світу за версією WBO в напівважкій вазі Сергій Ковальов (33-3-1, 28 КО) став фігурантом скандалу в літаку, який здійснював рейс з Форт-Лодердейлу у Лос-Анджелес.

Як повідомляє The Athletic, перед зльотом одна з пасажирок поскаржилася персоналу авіакомпанії на Ковальова, який сидів поруч.

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Боксер почав цілувати дівчину, схопив за руку, а також почав кидати їй в обличчя гроші, в результаті чого жінка заплакала, і попередила персонал літака, що вона відчуває себе "ніяково і небезпечно". Згодом Сергій Ковальов був знятий з рейсу, згідно зі звітом авіакомпанії.

Ковальов легко відбувся за свою хамську поведінку на борту літака. Поліція не буде займатися розслідуванням інциденту, але у боксера все ще не закрита справа про нанесення тілесних ушкоджень Джеймі Фронтц, яка подала позов на Ковальова на суму 8 мільйонів доларів. Новий епізод може вплинути на підсумковий вердикт суду.

Свій останній бій Сергій Ковальов провів в лютому проти Едді Альвареса – 36-річний росіянин виграв завдяки рішенню суддів, що допомогло йому повернути чемпіонський титул за версією WBO.

Сергій Ковальов повернеться на ринг 24 серпня – в Челябінську росіянин проведе бій проти обов'язкового претендента Ентоні Ярду (18-0, 17 КО).

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Теги: Спорт Новини Спорту Новини Росії Бокс
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