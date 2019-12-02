Ліонель Мессі – переможець Золотого м'яча 2019 року

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Золотий м'яч-2019

Журнал France Football 2 грудня оголосив переможця на нагороду "Золотий м'яч", який вручається найкращому футболістові року.

Володарем "Золотого м'яча" 2019 року став Ліонель Мессі. Він в номінації обійшов Вірджіла ван Дейка з "Ліверпуля" (2 місце) та Кріштіану Роналду з "Ювентуса" (3 місце).

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Також пропонуємо вашій увазі номінантів з 4-го по 30 місце.

4. Садіон Мане ("Ліверпуль);

5. Мохамед Салах ("Ліверпуль");

6. Кіліан Мбаппе (ПСЖ);

7. Аліссон ("Ліверпуль");

8. Роберт Левандовскі ("Баварія");

9. Бернарду Сілва ("Манчестер Сіті");

10. Ріяд Марез ("Манчестер Сіті");

11. Френкі де Йонг ("Барселона");

12. Рахім Стерлінг ("Манчестер Сіті");

13. Еден Азар ("Реал");

14. Кевін де Брейне ("Манчестер Сіті");

15. Маттейс де Лігт ("Ювентус");

16. Серхіо Агуеро ( "Манчестер Сіті");

17. Роберто Фірміно ("Ліверпуль")

18. Антуан Грізманн ("Барселона")

19. Трент Александер-Арнольд ("Ліверпуль")

20. Душан Тадич ("Аякс")

20. П'єр-Емерік Обамеянг ("Арсенал")

22. Сон Хин Мін ("Тоттенхем")

23. Уго Льоріс ("Тоттенхем")

24. Каліду Кулібалі ("Наполі")

24. Марк-Андре тер стегон ("Барселона")

26. Карім Бензема ("Реал");

26. Джорджиніо Вейналдум ("Ліверпуль");

28. Донні ван де Бек ("Аякс");

28. Маркіньос (ПСЖ);

28. Жоау Фелікс ("Атлетіко").

 

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Автор: Вісент Луїс
Теги: ФК Барселона Золотий м'яч Ліонель Мессі Спорт Футбол Новини Спорту
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