Ліонель Мессі – переможець Золотого м'яча 2019 року
Журнал France Football 2 грудня оголосив переможця на нагороду "Золотий м'яч", який вручається найкращому футболістові року.
Володарем "Золотого м'яча" 2019 року став Ліонель Мессі. Він в номінації обійшов Вірджіла ван Дейка з "Ліверпуля" (2 місце) та Кріштіану Роналду з "Ювентуса" (3 місце).
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Також пропонуємо вашій увазі номінантів з 4-го по 30 місце.
4. Садіон Мане ("Ліверпуль);
5. Мохамед Салах ("Ліверпуль");
6. Кіліан Мбаппе (ПСЖ);
7. Аліссон ("Ліверпуль");
8. Роберт Левандовскі ("Баварія");
9. Бернарду Сілва ("Манчестер Сіті");
10. Ріяд Марез ("Манчестер Сіті");
11. Френкі де Йонг ("Барселона");
12. Рахім Стерлінг ("Манчестер Сіті");
13. Еден Азар ("Реал");
14. Кевін де Брейне ("Манчестер Сіті");
15. Маттейс де Лігт ("Ювентус");
16. Серхіо Агуеро ( "Манчестер Сіті");
17. Роберто Фірміно ("Ліверпуль")
18. Антуан Грізманн ("Барселона")
19. Трент Александер-Арнольд ("Ліверпуль")
20. Душан Тадич ("Аякс")
20. П'єр-Емерік Обамеянг ("Арсенал")
22. Сон Хин Мін ("Тоттенхем")
23. Уго Льоріс ("Тоттенхем")
24. Каліду Кулібалі ("Наполі")
24. Марк-Андре тер стегон ("Барселона")
26. Карім Бензема ("Реал");
26. Джорджиніо Вейналдум ("Ліверпуль");
28. Донні ван де Бек ("Аякс");
28. Маркіньос (ПСЖ);
28. Жоау Фелікс ("Атлетіко").