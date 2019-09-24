Золотий м'яч 2019 – дата і прогноз букмекерів

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Коли Золотий м'яч 2019 – дата, ставки та прогноз букмекерів
Золотий м'яч / si.com

Журнал France Football 21 жовтня оголосить номінантів на нагороду "Золотий м'яч" найкращому футболістові року. Всього буде 70 претендентів на нагороду.

Церемонія нагородження відбудеться 2 грудня. Також відомо, що ведучим церемонії стане легенда збірної Кот-д'Івуару та лондонського Челсі Дідьє Дрогба.

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На думку букмекерів, очевидним фаворитом на перемогу є нідерландський оборонець "Ліверпуля" Вірджіл ван Дейк. Букмекери "Фаворит Спорт" дають на перемогу захисника коефіцієнт 1,25.

Його головним конкурентом буде Ліонель Мессі, якого названо найкращим гравцем року за версією ФІФА. Коефіцієнт на те, що Лео виграє "Золотий м'яч" – 3,50.

Конкуренцію Вірджілу та Ліонелю може скласти зірковий португалець Кріштіану Роналду. Шанси португальця виграти нагороду букмекери оцінили коефіцієнтом 20.

Втрутитися у боротьбу за перемогу може Мохаммед Салах. На перемогу одноклубника ван Дейка букмекери пропонують коефіцієнт 16.

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Як відомо, торік хорват Лука Модріч перервав гегемонію Роналду й Мессі, вигравши "Золотий м'яч". Аргентинець та португалець не віддавали нагороду нікому іншому з 2008 року.

Якщо "Золотий м'яч" виграє Вірджіл ван Дейк, то він стане першим оборонцем з 2006 року, якому підкорилося це досягнення. Останнім оборонцем, який виграв нагороду, був італієць Фабіо Каннаваро.

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Ювентус Кріштіану Роналду ФК Ліверпуль ФК Барселона Ліонель Мессі
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