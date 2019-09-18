Зоозахисники вимагають покарати Хабіба Нурмагомедова за бій з ведмедем: відео

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Хабіб б'ється з ведмедем
Хабіб б'ється з ведмедем

Організація PETA ("Люди за етичне поводження з тваринами") виступила проти чемпіона UFC у легкій вазі Хабіба Нурмагомедова. Обурення громадської організації викликали відеоролики з боротьбою Хабіба з ведмедем, прикутим ланцюгами.

Відео боротьби з ведмедем виклав в Instagram сам Хабіб. Саме це відео і викликало обурення в PETA.

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With my old friend

Допис, поширений Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

"Ми закликаємо UFC переглянути взаємини з Нурмагомедовим до тих пір, поки він не змінить ставлення до тварин і не почне показувати ту повагу до них, яке вони заслуговують.Боротьба з прикутим ланцюгами ведмедем – це огидна поведінка. У дикій природі ведмеді поводяться абсолютно природно. А ті, яких використовують в Росії для боксу, танців або інших архаїчних форм розваги, зазвичай відірвані від матерів дитинчата. Їх приковують ланцюгами, засовують в клітини, принижують, б'ють і позбавляють життя будь-якого сенсу. Нехай Нурмагомедов бореться виключно з людьми, які на це погодилися", – сказала директор британського офісу PETA Еліза Аллен в коментарі Business Insider.

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При цьому виявилося що Хабіб не вперше бореться з ведмедем, а це відео потрапляє в інтернет. Є дитяче відео Нурмагомедова з 1997 року, де він б'ється з ведмедем. Тоді борцю було 9 років. Ще одне відео потрапило в мережу у 2014 році. Третє відео – у 2019 році.

Відео боротьби Хабіб та ведмедя в дитинстві

 

blog_ava
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Теги: Спорт Хабіб Нурмагомедов Світ тварин
Джерело: 24 канал
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