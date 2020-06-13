Зоря – Динамо: де дивитися центральний матч туру УПЛ
У суботу, 13 червня, "Зоря" на "Славутич-Арені" зіграє з "Динамо" в матчі 26 туру УПЛ. В Україні цей матч можна переглянути онлайн і по телебаченню.
Поєдинок "Зоря" – "Динамо" у чемпіонаті України покаже телеканал "2+2". Початок трансляції о 16:55. Гра розпочнеться о 17:00, пише 24 канал.
До теми Зоря – Динамо: прогноз букмекерів на центральний матч УПЛ
Переглянути матч "Зоря" – "Динамо" можна на платформі MEGOGO, якщо оформити підписку "оптимальну". Її вартість на місяць наразі 97 гривень.
Крім того, на YouTube зустріч покаже канал FootballHub.
Також матч "Зоря" – "Динамо" можна переглянути на сайті каналу "2+2" за посиланням.