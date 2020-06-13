У суботу, 13 червня, "Зоря" прийматиме "Динамо" у матчі 26 туру української Прем'єр-ліги. Онлайн-трансляція поєдинку – на Спорт 24.

У "Зорі" та "Динамо" рівна кількість очок у турнірній таблиці, пише 24 канал. Команди борються за нагороди чемпіонату України.

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"Динамо", яке прагне здобути срібло, тому повинне перемагати, щоб вирватись вперед у таблиці. "Зоря" теж хоче святкувати успіх у матчі із киянами.

Поєдинок "Зорею" – "Динамо" відбудеться у Запоріжжі. Початок гри о 17:00.

Переглянути матч можна, не покидаючи сайт Спорт24. Гра буде доступна на FootballHub.

Зоря – Динамо: онлайн-трансляція матчу УПЛ