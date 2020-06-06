6 червня "Зоря" на власному полі приймає "Колос" у матчі 25 туру УПЛ. Онлайн-трансляція матчу – на Спорт 24.

"Зоря" і "Колос" свої перші матчі після карантину програли - команда Віктора Скрипника поступилася "Олександрії" (0:1), а Ковалівка не впоратися з "Десною" (0:2). Тепер вони з'ясують відносини в очній зустрічі.

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До цього матчу луганчани підійшли на другому місці в УПЛ з 46 очками, "Колос" ж замикає верхню шістку з 26 балами і ніяких турнірних завдань і перспектив у нього не залишилося.

Зоря – Колос: онлайн-трансляція