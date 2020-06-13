Відомий спортивний журналіст Ігор Циганик поділився думкою про матч 26 туру УПЛ, де "Зоря" поміряється силами із київським "Динамо". Він вважає, що цей поєдинок стане матчем століття та буде всім до вподоби.

Циганик спробував спрогнозувати шанси обох команд, пише Bookmaker Ratings.

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Прогноз від Циганика

Коментатор вважає, що цей матч буде поєдинком століття. Він не береться говорити про фізичну готовність обох команд.



За його словами, луганська команда зараз зовсім інша, ніж була на початку весни. Друга частина зустрічі "Зорі" дається складно. Складається враження, що футболісти ще не набрали потрібну форму та їм не вистачає сил на всі 90 хвилин зустрічі.



Циганик виділив хорошу гру киян у першому таймі із "Шахтарем" та у поєдинку із "Олександрією".



Коментатор гадає, що шанси в обох команд на перемогу рівні. Не виключає, що луганській команді можуть допомагати рідні стіни у Запоріжжі. Обидві команди зможуть засмутити голкіперів.

Одним із тих, кому вдасться відзначитись у зустрічі буде Назарій Русин. Він спробує забити своїй колишній команді.