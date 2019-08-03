Зоря – Дніпро-1: прогноз букмекерів на матч

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Луганська команда "Зоря" під керівництвом Віктора Скрипника наразі не розчаровує своїх фанів. Після перемоги над Ворсклою у стартовому турі чемпіонату України, "Зоря" спробує впоратися із "Дніпром-1".

На думку футбольних експертів команда Скрипника є фаворитом матчу.

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• 1,94 – коефіцієнт на перемогу луганців.

• 4,1 – коефіцієнт на тріумф "Дніпра-1".
• 3,34 – коефіцієнт на нічию.

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Прогноз букмекерів на матч "Зоря" – "Дніпро-1"

Найбільш імовірним підсумковим рахунком матчу є перемога хлопців Скрипника – 1:0. Коефіцієнт на такі фінальні цифри на табло становить 5,25.

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Прогноз на підсумковий рахунок матчу "Зоря" – "Дніпро-1"

Матч "Зоря" – "Дніпро-1" другого туру прем'єр-ліги розпочнеться в неділю, 4 серпня, о 19:30.

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Теги: Спорт Футбол ФК Зоря ФК Дніпро-1
Джерело: 24 канал
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