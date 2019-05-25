Зоря – Олександрія: прогноз букмекерів на матч УПЛ

Луганська "Зоря" прагне зачепитись бодай за четверте місце. Задля реалізації цього плану луганцям потрібно у 31 турі здолати вдома "Олександрію".

Експерти вважають, що у луганців є для перемоги непогані перспективи.

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• 1,909 – коефіцієнт на перемогу "Зорі".

• 4,24 – коефіцієнт на тріумф "Олександрії".

• 3,34 – коефіцієнт на нічию.



Прогноз на матч "Зоря" – "Олександрія"

Великої кількості голів від матчу фахівці не чекають – тотал більше 2,5 оцінюють коефіцієнтом 2,39, тотал менше – 1,6.



Прогноз на забиті голи

В попередній очній зустрічі суперників "Зоря "тріумфувала 2:0. Взяти реванш "Олександрія" спробує у неділю, 26 травня. Стартовий свисток у Запоріжжі пролунає о 19:30 за київським часом.

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