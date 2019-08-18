"Олександрія" завдала "Зорі" Скрипника першої поразки, Лєднєв забив чудесний штрафний: відео

"Олександрія" у центральному матчі 4-го туру чемпіонату України перемогла "Зорю". Другу поспіль перемогу "жовто-чорним" у чемпіонаті приніс дубль Кирила Ковальця.

Зоря – Олександрія 1:2

Голи: Лєднєв, 88 – Ковалець, 57, 75

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Луганська "Зоря" на тижні провела виснажливий поєдинок Ліги Європи проти ЦСКА Софія. Луганці перемогли, але головному тренеру Віктору Скрипнику все ж довелося вдатися до ротації складу на матч 4-го туру УПЛ проти "Олександрії". З крутого піке виводить "Олександрію" Володимир Шаран. У новому сезоні "жовто-чорні" здобули тільки одну перемогу й перебувають у не найкращій формі.

У першому таймі домінували господарі. "Зоря" активно пресингувала футболістів "Олександрії", а також провела чимало атак. Однак до справжньої небезпеки справа так і недійшла. За увесь перший тайм підопічні Скрипника завдали тільки один удар у ствір воріт Юрія Паньків. В "Олександрії" справи в атаці були ще гірші. Нуль ударів у ствір у першому таймі.

Майже відразу по перерві "Олександрія" несподівано вийшла вперед. Футболісти "Зорі" провалилися у захисті й гості з другої спроби зуміли засмутити Микиту Шевченка. М'яч у ворота луганців переправив Ковалець.

Пропущений гол дозволив "Олександрії" продовжити грати на контратаках. "Зоря" володіла ініціативою, але гострі атаки в луганців не виходили. Не допоміг вихід ні Русина, ні Будківського, ні навіть Лєднєва. На 75 хвилині гості подвоїли перевагу. Гравці "Олександрії" запресингували Юрченка, який невдало віддав пас партнеру. Ковалець перехопив передачу, продерся у штрафну "Зорі" через лівий фланг і переграв Шевченка – 2:0.

На 81 хвилині Ковалець повинен був оформлювати хет-трик. Сітало у штрафному "Зорі" зумів віддати передачу на Ковальця п'ятою, але Кирило пробив значно вище. "Зоря" на 88 хвилині відіграла один гол. Лєднєв несподівано пробив зі штрафного й Паньків не зміг врятувати партнерів.

Арбітр компенсував чотири хвилини, але "Зоря" попри чисельні спроби не встигла відігратися. Таким чином, "Олександрія" перервала безпрограшну серію Віктора Скрипника на чолі "Зорі". Під орудою нового фахівця луганці провели сім матчів без поразок.

У наступному турі підопічні Шарана зіграють проти "Десни". "Зорю" ж чекає виїзд в Іспанію на матч Ліги Європи проти "Еспаньйола". Згодом команда Скрипника у Львові зіграє проти "Карпат".

Зоря – Олександрія – відеоогляд матчу